Spectacle « Lisbeths » Lieu-dit Marahan Captieux

Spectacle « Lisbeths » Lieu-dit Marahan Captieux samedi 6 septembre 2025.

Spectacle « Lisbeths »

Lieu-dit Marahan La Ferme des Filles Captieux Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Dans un lieu rassemblant tous les autres, Pietr, un homme seul et désorienté, cherche à comprendre ce qui a mis fin à son histoire d’amour avec Lisbeth. Telle une enquête, il réinvente sa Lisbeth et retrace avec elle et le public, les événements marquants et bouleversants de leur histoire d’amour.

Entre comédie et tragédie, Lisbeths est une plongée dans l’étape bouleversante de la naissance de l’amour, où se rencontrent l’extase et le tourment. C’est un voyage ardent et passionné au cœur de la relation amoureuse et de son délitement.

Tout public à partir de 12 ans, buvette et restauration sur place. .

Lieu-dit Marahan La Ferme des Filles Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 45 19 02 les_soirs_bleus_asso@outlook.com

English : Spectacle « Lisbeths »

German : Spectacle « Lisbeths »

Italiano :

Espanol : Spectacle « Lisbeths »

L’événement Spectacle « Lisbeths » Captieux a été mis à jour le 2025-08-25 par La Gironde du Sud