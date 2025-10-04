Spectacle « Lison et l’horloger des saisons » Médiathèque Louis Miraillet Valserhône

Entrée gratuite sur inscription

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

La compagnie Patamouss’Théâtre embarque les enfants dans un voyage magique autour d’un cerisier qui change au fil des saisons !

Avec leurs marionnettes pleines de vie et une bonne dose d’humour, ils feront découvrir aux petits les bourgeons du printemps, les fleurs et les fruits de l’été et les jolies feuilles d’automne.

Un spectacle interactif, drôle et coloré pour éveiller leur curiosité !

Médiathèque Louis Miraillet Place Charles de Gaulle (Bellegarde-sur-Valserine) 01200 Valserhône Valserhône 01200 Bellegarde-sur-Valserine Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0450566089 https://mediavals.valserhone.fr

Cie Patamouss’Théâtre