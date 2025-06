Spectacle littéraire « L’âme du vin » – Galerie Le Lieu Dit Calès 23 août 2025 22:30

L’artiste Patrice Bourgeon propose une immersion poétique autour du vin. À travers une sélection de textes et de poèmes d’auteurs comme Baudelaire, Victor Hugo ou Jean Carmet, le spectacle explore les liens entre vin et inspiration littéraire. Un moment convivial et artistique, ouvert à tous.

– Samedi 23 août à 21h spectacle « L’âme du vin » avec lectures par Patrice Bourgeon .

Galerie Le Lieu Dit 375 chemin de Sainte Marie

Calès 46350 Lot Occitanie

English :

Artist Patrice Bourgeon offers a poetic immersion in wine. Through a selection of texts and poems by authors such as Baudelaire, Victor Hugo and Jean Carmet, the show explores the links between wine and literary inspiration. A convivial and artistic moment, open to all.

German :

Der Künstler Patrice Bourgeon lädt Sie zu einer poetischen Reise rund um den Wein ein. Anhand einer Auswahl von Texten und Gedichten von Autoren wie Baudelaire, Victor Hugo oder Jean Carmet erkundet das Schauspiel die Verbindung zwischen Wein und literarischer Inspiration. Ein geselliger und künstlerischer Moment, der für alle offen ist.

Italiano :

L’artista Patrice Bourgeon propone un’immersione poetica nel vino. Attraverso una selezione di testi e poesie di autori come Baudelaire, Victor Hugo e Jean Carmet, lo spettacolo esplora i legami tra vino e ispirazione letteraria. Un’esperienza artistica e conviviale, aperta a tutti.

Espanol :

El artista Patrice Bourgeon propone una inmersión poética en el vino. A través de una selección de textos y poemas de autores como Baudelaire, Victor Hugo y Jean Carmet, el espectáculo explora los vínculos entre el vino y la inspiración literaria. Es una experiencia convivial y artística, abierta a todos.

