Spectacle Little et le royaume des émotions, à Niort Niort samedi 10 janvier 2026.
43 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 9.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
La princesse Little est la fée des bêtises et elle a fait une grosse bêtise.
Pour réparer sa bêtise, elle devra faire un tour au royaume des émotions ! L’aideriez-vous ?
Little et le royaume des émotions est un spectacle pour enfants de 3 à 8 ans qui mêle, énigmes, danse et interactivité. Ce spectacle participatif fait le bonheur des enfants et des parents.
Lieu La Maison Boinot .
43 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 37 02 15 20
