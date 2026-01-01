Spectacle Little et le royaume des émotions, à Niort Niort

Spectacle Little et le royaume des émotions, à Niort

43 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres

Début : 2026-01-10

La princesse Little est la fée des bêtises et elle a fait une grosse bêtise.

Pour réparer sa bêtise, elle devra faire un tour au royaume des émotions ! L’aideriez-vous ?

Little et le royaume des émotions est un spectacle pour enfants de 3 à 8 ans qui mêle, énigmes, danse et interactivité. Ce spectacle participatif fait le bonheur des enfants et des parents.

Lieu La Maison Boinot .

43 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

