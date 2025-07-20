Spectacle Little Kesho Île du Saulcy Metz
Spectacle Little Kesho Île du Saulcy Metz jeudi 5 mars 2026.
Spectacle Little Kesho
Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Jeudi 2026-03-05 20:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-05 2026-03-06
Little Kesho est un spectacle musico-écologico-philosophico-poétique, porté par de jeunes artistes rwandais âgés de 17 à 27 ans. Un spectacle énergique et engageant, entre fiction et réalité, qui aborde des enjeux essentiels et urgents changement climatique, érosion de la biodiversité, déséquilibre de notre lien à la nature, pollution et surexploitation des ressources.Tout public
.
Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 06 58 ebmk-rp@univ-lorraine.fr
English :
Little Kesho is a musical-ecological-philosophical-poetic show by young Rwandan artists aged 17 to 27. An energetic and engaging show, somewhere between fiction and reality, it tackles essential and urgent issues: climate change, the erosion of biodiversity, the imbalance in our relationship with nature, pollution and the over-exploitation of resources.
German :
Little Kesho ist ein musikalisch-ökologisch-philosophisch-poetisches Spektakel, das von jungen ruandischen Künstlern im Alter von 17 bis 27 Jahren getragen wird. Eine energiegeladene und engagierte Aufführung zwischen Fiktion und Realität, die wesentliche und dringende Herausforderungen anspricht: Klimawandel, Erosion der Biodiversität, Ungleichgewicht unserer Beziehung zur Natur, Umweltverschmutzung und Übernutzung der Ressourcen.
Italiano :
Little Kesho è uno spettacolo musicale-ecologico-filosofico-poetico di giovani artisti ruandesi tra i 17 e i 27 anni. Uno spettacolo energico e coinvolgente, a metà tra finzione e realtà, che affronta alcuni temi vitali e urgenti: il cambiamento climatico, l’erosione della biodiversità, lo squilibrio nel nostro rapporto con la natura, l’inquinamento e lo sfruttamento eccessivo delle risorse.
Espanol :
Little Kesho es un espectáculo musical-ecológico-filosófico-poético de jóvenes artistas ruandeses de entre 17 y 27 años. Un espectáculo enérgico y atractivo, a medio camino entre la ficción y la realidad, que aborda algunos temas vitales y urgentes: el cambio climático, la erosión de la biodiversidad, el desequilibrio en nuestra relación con la naturaleza, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos.
L’événement Spectacle Little Kesho Metz a été mis à jour le 2025-07-20 par AGENCE INSPIRE METZ