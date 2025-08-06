Spectacle Little Rock Story Théâtre Le Normandy Le Havre

Spectacle Little Rock Story Théâtre Le Normandy Le Havre jeudi 29 janvier 2026.

Spectacle Little Rock Story

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Un homme, campé sur une vieille caisse en bois, entame un blues mélancolique… Mais voilà qu’un piano surgit, suivi d’une basse, d’une batterie, d’une guitare, qui viennent couvrir la voix du chanteur du sud des États-Unis, nous voilà propulsés en ville, un bon demi-siècle plus tard… L’histoire du Rock peut commencer. Le Rock, porté par son indispensable complice l’électricité !

Alors que les quatre musiciens de Little Rock Story s’apprêtent à égrener quelques vieux classiques du Rock’n Roll, ils vont être tour à tour interrompus, surpris, dérangés voire mal menés par Robertson, trublion virtuel témoin des différentes époques, qui apparaît et disparaît comme bon lui semble. Depuis son écran, Robertson prend le public à partie, houspille le chanteur, car sur le rock il en connaît un rayon c’est lui, le Rock en personne !

Un spectacle intergénérationnel avec l’énergie du rock savamment pimenté d’humour au cours duquel néophytes comme spécialistes, jeunes comme adultes (re)découvriront l’Histoire du Rock pour mieux comprendre l’histoire de cette musique, ses influences et ses codes ; et retrouver des figures légendaires comme Elvis, Les Beatles, les Stones, AC/DC, Jimi Hendrix, The Clash, Metallica…

Du rockabilly au rock progressif, du punk au grunge, du psychédélisme au métal sans oublier le rock glam et la pop rock, Little Rock Story nous plonge dans tous les styles et toutes les époques du Rock !

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

