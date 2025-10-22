Spectacle « L’Odyssée d’Ayouk » Avenue Maréchal Foch Lourdes

Spectacle « L’Odyssée d’Ayouk » Avenue Maréchal Foch Lourdes mercredi 22 octobre 2025.

Spectacle « L’Odyssée d’Ayouk »

Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées

Dans le cadre de la saison culturelle 2025 2026, la Compagnie Vis à Vis Théâtre vous invite au Palais des Congrès le mercredi 22 octobre 2025 à partir de 15h pour son spectacle « L’Odyssée d’Ayouk ».

Il était une fois Ayouk, une petite fille au drôle de pouvoir elle comprend les murmures et les secrets de l’océan, elle parle aux êtres marins. Mais voilà… chez elle, au pays si plat qu’on dirait la paume d’une main, ce don dérange.

L’Odyssée d’Ayouk mêle marionnettes, matière plastique et poésie visuelle pour faire naître un univers étonnant. Une aventure sensorielle où l’on explore notre relation à la nature, où chaque geste interroge notre lien au vivant, portée par un théâtre inventif, sensible et accessible dès le plus jeune âge. Un voyage doux et étrange qui fait pousser des questions dans les têtes, comme des coraux au fond de l’eau.

Coproduction Théâtre de l’Oranger et Association Malafesta.

Soutiens Centre de la marionnette de la fédération Wallonie Bruxelles Maison Folie Beaulieu CYAM, Centre Yvelinois des Arts de la Marionnette Maison pour tous de Meudon la forêt Centre Culturel MJC de Comines Warneton ZirkThéâtre Chapiteau Méli-Mélo Ville de Viroflay Service Culture MJC de Pamiers.

Durée 40 minutes

Jeune public dès 5 ans.

Tarif unique de 3€.

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 culture@ville-lourdes.fr

English :

As part of the 2025 2026 cultural season, Compagnie Vis à Vis Théâtre invites you to the Palais des Congrès on Wednesday, October 22, 2025 from 3pm for its show « L’Odyssée d’Ayouk ».

Once upon a time, there was Ayouk, a little girl with a strange power: she understood the whispers and secrets of the ocean, and spoke to sea creatures. But back home, in a land so flat it looks like the palm of a hand, this gift is a nuisance.

Ayouk?s Odyssey blends puppetry, plastic and visual poetry to create an astonishing universe. A sensory adventure that explores our relationship with nature, where every gesture questions our connection to the living world, supported by inventive, sensitive theater accessible from the youngest age. A gentle, strange journey that raises questions in the mind, like coral at the bottom of the sea.

Coproduced by Théâtre de l’Oranger and Association Malafesta.

Support Centre de la marionnette de la fédération Wallonie Bruxelles ? Maison Folie Beaulieu ? CYAM, Centre Yvelinois des Arts de la Marionnette ? Maison pour tous de Meudon la forêt ? Center Culturel MJC de Comines Warneton ? ZirkThéâtre ? Chapiteau Méli-Mélo ? Ville de Viroflay Service Culture ? MJC de Pamiers.

Running time: 40 minutes

Young audience from 5 years.

Single price: 3?

For information and reservations, please contact us below.

German :

Im Rahmen der Kultursaison 2025 2026 lädt Sie die Compagnie Vis à Vis Théâtre am Mittwoch, den 22. Oktober 2025, ab 15 Uhr zu ihrem Stück « L’Odyssée d’Ayouk » in den Palais des Congrès ein.

Es war einmal Ayouk, ein kleines Mädchen mit einer seltsamen Fähigkeit: Sie versteht das Flüstern und die Geheimnisse des Ozeans, sie spricht mit den Meeresbewohnern. Doch in ihrer Heimat, einem Land, das so flach ist, dass es wie eine Handfläche aussieht, stört diese Gabe.

In Ayouks Odyssee vermischen sich Puppentheater, Plastik und visuelle Poesie, um ein erstaunliches Universum entstehen zu lassen. Ein sinnliches Abenteuer, in dem unsere Beziehung zur Natur erforscht wird, in dem jede Geste unsere Verbindung zum Lebendigen hinterfragt, getragen von einem erfinderischen, sensiblen und ab dem jüngsten Alter zugänglichen Theater. Eine sanfte und seltsame Reise, die Fragen in den Köpfen wachsen lässt, wie Korallen auf dem Grund des Wassers.

Koproduktion Théâtre de l’Oranger und Association Malafesta.

Unterstützung Centre de la marionnette de la fédération Wallonie Bruxelles ? Maison Folie Beaulieu ? CYAM, Centre Yvelinois des Arts de la Marionnette ? Maison pour tous de Meudon la forêt ? Centre Culturel MJC de Comines Warneton ? ZirkThéâtre ? Chapiteau Méli-Mélo ? Stadt Viroflay Service Culture ? MJC Pamiers.

Dauer: 40 Minuten

Junges Publikum ab 5 Jahren.

Einheitspreis von 3?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale 2025-2026, la Compagnie Vis à Vis Théâtre vi invita al Palazzo dei Congressi mercoledì 22 ottobre 2025 dalle ore 15.00 per lo spettacolo « L’Odyssée d’Ayouk ».

C’era una volta Ayouk, una bambina con uno strano potere: capiva i sussurri e i segreti dell’oceano e parlava con le creature marine. Ma a casa, in una terra così piatta da sembrare il palmo di una mano, questo dono disturba.

L’Odissea di Ayouk combina marionette, plastica e poesia visiva per creare un universo sorprendente. È un’avventura sensoriale che esplora il nostro rapporto con la natura, dove ogni gesto mette in discussione il nostro legame con il mondo vivente, ed è supportata da un teatro inventivo e sensibile, accessibile fin dalla più tenera età. Un viaggio dolce e strano che suscita domande nella mente, come il corallo in fondo al mare.

Coprodotto dal Théâtre de l’Oranger e dall’Associazione Malafesta.

Centro di sostegno della marionetta della Federazione Vallone Bruxelles? Maison Folie Beaulieu? CYAM, Centre Yvelinois des Arts de la Marionnette ? Maison pour tous de Meudon la forêt ? Centro culturale MJC, Comines Warneton ? ZirkThéâtre ? Chapiteau Méli-Mélo ? Città di Viroflay Dipartimento Cultura ? MJC di Pamiers.

Durata: 40 minuti

Pubblico giovane a partire da 5 anni.

Prezzo del biglietto singolo di 3?

Informazioni e modalità di prenotazione qui di seguito.

Espanol :

En el marco de la temporada cultural 2025 2026, la Compagnie Vis à Vis Théâtre le invita al Palacio de Congresos el miércoles 22 de octubre de 2025 a partir de las 15:00 h para su espectáculo « L’Odyssée d’Ayouk ».

Érase una vez Ayouk, una niña con un extraño poder: entendía los susurros y secretos del océano y hablaba con las criaturas marinas. Pero de vuelta a casa, en una tierra tan llana que parece la palma de una mano, este don perturba.

La Odisea de Ayouk combina marionetas, plástica y poesía visual para crear un universo sorprendente. Es una aventura sensorial que explora nuestra relación con la naturaleza, donde cada gesto cuestiona nuestra conexión con el mundo vivo, y se apoya en un teatro inventivo, sensible y accesible desde una edad muy temprana. Un viaje suave y extraño que suscita preguntas en la mente, como el coral en el fondo del mar.

Coproducido por el Théâtre de l’Oranger y la Asociación Malafesta.

Apoyo Centre de la marionnette de la fédération Wallonie Bruxelles ? Maison Folie Beaulieu ? CYAM, Centre Yvelinois des Arts de la Marionnette ? Maison pour tous de Meudon la forêt ? Centro Cultural MJC, Comines Warneton ? ZirkThéâtre ? Chapiteau Méli-Mélo ? Concejalía de Cultura de Viroflay ? MJC de Pamiers.

Duración: 40 minutos

Público infantil a partir de 5 años.

Precio de la entrada única: 3?

Información y reservas más abajo.

