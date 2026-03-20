Spectacle L’Odyssée des Lueu’R Maison de Quartier Venoix Caen

Spectacle L’Odyssée des Lueu’R

Maison de Quartier Venoix 18 avenue des chevaliers Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le Syvedac vous donne rendez-vous à la représentation du spectacle L’odyssée des Lueu’R , pour la journée internationale du zéro déchet.

Le Syvedac vous donne rendez-vous à la représentation du spectacle L’odyssée des Lueu’R , pour la journée internationale du zéro déchet.

Avec ce spectacle, la compagnie Foutu Quart d’Heure s’attaque au plus grand problème de l’Humanité les déchets.

Faites vous embarquer dans un entraînement rigoureux pour récupérer les cinq Lueu’R. Une aventure rocambolesque et pleine d’embûches qui vont venir perturber cette mission. .

Maison de Quartier Venoix 18 avenue des chevaliers Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 28 40 03 contact@syvedac.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle L’Odyssée des Lueu’R

Syvedac invites you to a performance of the show L’odyssée des Lueu’R , to mark International Zero Waste Day.

L’événement Spectacle L’Odyssée des Lueu’R Caen a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Caen la Mer