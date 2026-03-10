Spectacle : L’Ogrelet L’Acousti’k Miniac-Morvan Vendredi 27 mars, 20h30 TP 10 € – TR 8 € (12 à 18 ans) – gratuit -12 ans

par la compagnie Farce Bleue

L’ogrelet vit seul avec sa mère dans une maison au coeur d’une forêt dense, en retrait de la communauté villageoise. Le jour où il commence à fréquenter l’école et les autres enfants, il découvre sa différence: il est le fils d’un ogre que sa mère a passionnément aimé. Pour se délivrer de son attirance irrépressible pour le sang frais, il devra affronter trois épreuves dont il sortira grandi.

L’ogrelet, avec ses six ans, sa force extraordinaire et sa terrible hérédité, nous réconcilie avec notre part d’ombre. Un récit noir et tendre qui puise son inspiration dans les contes traditionnels, servi par l’écriture fine et intelligente de Suzanne Lebeau.

[https://vimeo.com/1126491149](https://vimeo.com/1126491149)

### Informations pratiques

**Vendredi 27 mars** 2026 à 20h30 à l’Acousti’k.

Spectacle tout public à partir de 8 ans.

Un texte de Suzanne Lebeau

Mise en scène Franck Lemarié et Déborah Marique

Durée 1 heure

TP 10 € – TR 8 € (12 à 18 ans) – gratuit -12 ans

Renseignements et réservations : 06 60 78 76 44

Production Compagnie Farce Bleue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T22:00:00.000+01:00

https://www.miniac-morvan.fr/ 06 60 78 76 44

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77



