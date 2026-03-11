Spectacle LOLO NON CONFORME à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-09

2026-04-08 2026-04-09

La quarantaine passée , les enfants qui grandissent, les problèmes de couple, le divorce…

Lolo parle de notre quotidien, de la vie et beaucoup de la sienne.

A travers un personnage surprenant et attachant, Laurent nous propose un spectacle interactif entre stand up et univers décalé. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

L’événement Spectacle LOLO NON CONFORME à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme