Spectacle l’ombre d’un rosier Rue Louis Jouvet Vorey

Spectacle l’ombre d’un rosier

Rue Louis Jouvet Embarcadère Vorey Haute-Loire

Début : 2025-12-17 10:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Quatre contes enchâssés qui nous parlent d’amour, avec des mots et des images profonds comme les rêves, où notre imagination aime à vagabonder.

Rue Louis Jouvet Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 bibliotheque@vorey.fr

English :

Four interwoven tales about love, with words and images as deep as dreams, where our imagination loves to wander.

