Spectacle l’ombre d’un rosier Rue Louis Jouvet Vorey

Spectacle l’ombre d’un rosier Rue Louis Jouvet Vorey mercredi 17 décembre 2025.

Spectacle l’ombre d’un rosier

Rue Louis Jouvet Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 10:30:00
fin : 2025-12-17

Date(s) :
2025-12-17

Quatre contes enchâssés qui nous parlent d’amour, avec des mots et des images profonds comme les rêves, où notre imagination aime à vagabonder.
  .

Rue Louis Jouvet Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21  bibliotheque@vorey.fr

English :

Four interwoven tales about love, with words and images as deep as dreams, where our imagination loves to wander.

L’événement Spectacle l’ombre d’un rosier Vorey a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay