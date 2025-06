Spectacle « Looking for » en plein air Presles-en-Brie 9 juillet 2025 15:00

Spectacle « Looking for » Mercredi 9 juillet, 15h00, 16h30 en plein air Seine-et-Marne

gratuit – sur inscription

Début : 2025-07-09T15:00:00 – 2025-07-09T15:45:00

Fin : 2025-07-09T16:30:00 – 2025-07-09T17:00:00

LOOking fOr

Compagnie Allégorie

Cirque et chant

En plein air

Presles-en-Brie, Rue de l’Abbé Noël

Gratuit

Mercredi 9 juillet

15h : à partir de 5 ans

16h30 : à partir de 1 an

Katell Le Brenn et David Coll Povedano, artistes de cirque, proposent à Chloé Cailleton, chanteuse improvisatrice, de les rejoindre.

Ensemble, ils s’intéressent à la question de l’exil, du voyage, à la quête d’un lieu, d’un endroit qui se cherche. Avec eux, trois chaises, petite, moyenne et grande, symboles de cette place qu’ils espèrent trouver, de ce lieu de repos qui leur manque.

Ils prennent possession de l’espace par le dialogue, comme un chemin vers un ailleurs. Ce huit-clos voyageur évoque la promiscuité, la nécessaire altérité, qui parfois nous soutient parfois nous déstabilise, mais surtout le partage, les rires et la complicité… et ça fait du bien !

Faîtes l’été !

© cie allégorie