Spectacle | LOOPS | Cie Kiaï Le Chapiteau Le Mans

Spectacle | LOOPS | Cie Kiaï

Le Chapiteau 6 Bd. Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23

Cela fait 10 ans que Cyrille Musy saute sur son trampoline rond.

Aujourd’hui, l’acrobate s’interroge sur le fait de continuer à sauter sans cesse sur un objet conçu à la base pour les enfants. Avec LOOPS, il plonge le public dans un ensemble de boucles répétitives, à la fois physiques et poétiques, où chacun peut se laisser porter par le mouvement ou par ses imaginaires. À la frontière du cirque et des arts numériques, le dialogue entre le corps de l’acrobate et la vidéo produit un langage artistique singulier, à la fois intime et universel. .

