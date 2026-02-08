Spectacle L’Opéra de poche Tourcoing

Spectacle L’Opéra de poche

156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Dans le cadre du projet Votre quartier est un théâtre ! porté par le théâtre de l’Idéal, venez découvrir un faux opéra théâtral de poche, librement inspiré de l’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht et d’autres textes.

Un opéra comique, ludique et pour toute la famille.

156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

English :

As part of the Votre quartier est un théâtre! project run by the Théâtre de l?Idéal, come and discover a mock theatrical pocket opera, freely inspired by Bertolt Brecht’s L’Opéra de quat’sous and other texts.

A playful, comic opera for the whole family.

