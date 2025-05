Spectacle : L’Opéra de quat’sous, par les jeunes du Bois Perrin et les professionnels de santé – ADEC – Maison du Théâtre Amateur Rennes, 3 juillet 2025, Rennes.

Spectacle : L’Opéra de quat’sous, par les jeunes du Bois Perrin et les professionnels de santé ADEC – Maison du Théâtre Amateur Rennes Jeudi 3 juillet, 14h30, 19h00 Tarifs : 8/4 € Le tarif réduit s’applique aux étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, carte Sortir, adhérent·es ADEC (sur présentation d’un justificatif).

Une comédie musicale de Bertolt Brecht, Élisabeth Hauptmann et Kurt Weill. Dans le contexte de la lutte des droits civiques aux Etats-Unis, les pauvres des pauvres jouent à imiter les riches.

Une comédie musicale de Bertolt Brecht, Élisabeth Hauptmann et Kurt Weill.

Projet financé par la fondation de France et le CHGR dans le cadre de La Voix est libre et l’Opéra à l’Hôpital. Après 18 mois de travail, les jeunes du Bois Perrin et les professionnels de santé présentent l’Opéra de quat’sous : Dans le contexte de la lutte des droits civiques aux Etats-Unis, les pauvres des pauvres jouent à imiter les riches.

Tarifs : 8/4 € Le tarif réduit s’applique aux étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, carte Sortir, adhérent·es ADEC (sur présentation d’un justificatif).

Durée : 1h30

Le jeudi 3 juillet à 14h30 puis 19h au théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-03T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-03T20:30:00.000+02:00

1



ADEC – Maison du Théâtre Amateur 45 rue Papu Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine