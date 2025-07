Spectacle L’orange de Noël Théâtre La Foucotte Nancy

Spectacle L’orange de Noël Théâtre La Foucotte Nancy dimanche 14 décembre 2025.

Spectacle L’orange de Noël

Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14 15:50:00

Date(s) :

2025-12-14

Le petit Titouan est un enfant sans histoire. Sage, il est toujours chouchouté par le Papa Noël qui lui fait chaque année de très beaux cadeaux.

Et cette année, Titouan a été particulièrement sage et a été particulièrement bon à l’école…

Pourtant, au matin de Noël, surprise, Titouan ne trouve qu’une… orange.

Étonné, il va essayer de comprendre pourquoi et partir en voyage en Laponie pour avoir des explications…

Mais avant de rencontrer le Père Noël il faut traverser de nombreux pays avec pleins de personnages étranges et délirants.

L’enquête de Titouan aboutira-t-elle ?Enfants

11 .

Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 43 16 86 86

English :

Little Titouan is an unremarkable child. Wise, he is always pampered by Santa Claus, who gives him some very nice presents every year.

And this year, Titouan has been particularly well-behaved and good at school…

However, on Christmas morning, Titouan is surprised to find only… an orange.

Astonished, he tries to find out why, and sets off on a trip to Lapland to get some explanations…

But before he can meet Santa Claus, he has to travel through many different countries with a host of strange and wacky characters.

Will Titouan’s investigation succeed?

German :

Der kleine Titouan ist ein Kind ohne Geschichte. Er ist brav und wird immer vom Weihnachtsmann verwöhnt, der ihm jedes Jahr sehr schöne Geschenke macht.

Und dieses Jahr war Titouan besonders brav und besonders gut in der Schule …

Doch am Weihnachtsmorgen findet Titouan zu seiner Überraschung nur eine … Orange.

Erstaunt versucht er herauszufinden, warum das so ist, und begibt sich auf eine Reise nach Lappland, um eine Erklärung zu bekommen…

Doch bevor er den Weihnachtsmann trifft, muss er viele Länder mit vielen seltsamen und verrückten Figuren durchqueren.

Wird Titouans Untersuchung zum Erfolg führen?

Italiano :

Il piccolo Titouan è un bambino senza particolari pretese. Saggio, è sempre coccolato da Babbo Natale, che ogni anno gli fa dei bellissimi regali.

E quest’anno Titouan è stato particolarmente bravo a scuola…

Ma la mattina di Natale, con sua grande sorpresa, Titouan trova solo… un’arancia.

Stupito, cerca di capire perché e parte per un viaggio in Lapponia per scoprirlo…

Ma prima di incontrare Babbo Natale, deve attraversare molti paesi diversi con una serie di personaggi strani e bizzarri.

L’indagine di Titouan avrà successo?

Espanol :

El pequeño Titouan es un niño anodino. Sabio, siempre es mimado por Papá Noel, que todos los años le hace bonitos regalos.

Y este año, Titouan se ha portado especialmente bien en el colegio…

Pero la mañana de Navidad, para su sorpresa, Titouan sólo encuentra… una naranja.

Asombrado, intenta averiguar por qué, y emprende un viaje a Laponia para averiguarlo…

Pero antes de conocer a Papá Noel, tiene que viajar por muchos países diferentes con un montón de personajes extraños y estrafalarios.

¿Tendrá éxito la investigación de Titouan?

L’événement Spectacle L’orange de Noël Nancy a été mis à jour le 2025-07-02 par DESTINATION NANCY