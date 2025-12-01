Spectacle Lorant Deutsch Théâtre municipal de Nevers Nevers

Spectacle Lorant Deutsch

Théâtre municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Tarif : 9 – 9 – 31 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Adaptation libre et survoltée du Best-Seller de Lorànt Deutsch vendu à plus de 100 00 exemplaires.

L’auteur met son talent d’acteur au service de ces aventures linguistiques au fil des siècles pour un voyage sur les traces de la langue Française, pour mieux la comprendre et la savourer.

Romanesque 2.0 est un spectacle attractif passionnant, original, drôle et aussi revigorant qu’instructif.

L’acteur continue son travail de vulgarisation de l’histoire de France, dans un seul-en-scène survolté et interactif: chauffez-vous la voix avant d’arriver !

Rendez vous le vendredi 19 décembre à 20h. .

Théâtre municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 47 41 theatre@ville-nevers.fr

English : Spectacle Lorant Deutsch

German : Spectacle Lorant Deutsch

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Lorant Deutsch Nevers a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Nevers