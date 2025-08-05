Spectacle Lòrant Deutsch Romanesque Théâtre Le Normandy Le Havre

Spectacle Lòrant Deutsch Romanesque Théâtre Le Normandy Le Havre jeudi 8 janvier 2026.

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-08 20:30:00

fin : 2026-01-08

2026-01-08

Une adaptation libre et survoltée du livre de Lorànt Deutsch Romanesque ou la folle aventure de la langue française.

Suivez le comédien dans une nouvelle version du spectacle « Romanesque ».

Une épopée ludique à la rencontre de la langue française.

Un voyage palpitant sur les traces de cette langue que nous parlons aujourd’hui afin de mieux la comprendre et la savourer.

​L’artiste retrace ainsi l’aventure de la langue française, en perpétuelle évolution et vouée à grandir encore au fil des années.

Un seul en scène original, drôle et aussi revigorant qu’instructif.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

