Spectacle Lòrant Deutsch Romanesque Théâtre Le Normandy Le Havre

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-01-08 20:30:00
fin : 2026-01-08
2026-01-08
Une adaptation libre et survoltée du livre de Lorànt Deutsch Romanesque ou la folle aventure de la langue française.
Suivez le comédien dans une nouvelle version du spectacle « Romanesque ».
Une épopée ludique à la rencontre de la langue française.
Un voyage palpitant sur les traces de cette langue que nous parlons aujourd’hui afin de mieux la comprendre et la savourer.
L’artiste retrace ainsi l’aventure de la langue française, en perpétuelle évolution et vouée à grandir encore au fil des années.
Un seul en scène original, drôle et aussi revigorant qu’instructif.
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
