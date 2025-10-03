Spectacle L’Orpailleuse Maison Eihartzea Bardos
Spectacle L’Orpailleuse Maison Eihartzea Bardos vendredi 3 octobre 2025.
Spectacle L’Orpailleuse
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Par Anne Iia Ratsimba au chant et Fabrice Dang Van Nhan à la guitare. .
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03 bibliotheque@bardos.fr
English : Spectacle L’Orpailleuse
German : Spectacle L’Orpailleuse
Italiano :
Espanol : Spectacle L’Orpailleuse
L’événement Spectacle L’Orpailleuse Bardos a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque