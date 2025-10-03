Spectacle L’Orpailleuse Maison Eihartzea Bardos

Spectacle L’Orpailleuse Maison Eihartzea Bardos vendredi 3 octobre 2025.

Spectacle L’Orpailleuse

Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Par Anne Iia Ratsimba au chant et Fabrice Dang Van Nhan à la guitare. .

Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03 bibliotheque@bardos.fr

English : Spectacle L’Orpailleuse

German : Spectacle L’Orpailleuse

Italiano :

Espanol : Spectacle L’Orpailleuse

L’événement Spectacle L’Orpailleuse Bardos a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque