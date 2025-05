Spectacle : L’Os de Mor Lam, par la troupe Watoo Siita – ADEC – Maison du Théâtre Amateur Rennes, 27 juin 2025, Rennes.

Spectacle : L’Os de Mor Lam, par la troupe Watoo Siita ADEC – Maison du Théâtre Amateur Rennes Vendredi 27 juin, 20h30 Tarifs : 7/4 € Le tarif réduit s’applique aux étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, carte Sortir, adhérent·es ADEC (sur présentation d’un justificatif).

Une satire de Birago Diop. Privés de viande rouge depuis des lustres, les habitants d’un village assistent à une rivalité rocambolesque : Mor Lam, plutôt que de partager, préfère feindre la mort…

Privés de viande rouge depuis des lustres, les habitants d’un village assistent à une rivalité rocambolesque : Mor Lam, plutôt que de partager, préfère feindre la mort… mais son stratagème tourne vite au désastre !

Durée : 1h10

Le vendredi 27 juin à 20h30 au théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-27T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-27T21:40:00.000+02:00

ADEC – Maison du Théâtre Amateur 45 rue Papu Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine