Spectacle Louisa Auditorium du CIM Bar-le-Duc

Spectacle Louisa

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-01-14 16:00:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Par la classe de clarinette du CIM.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 01 31 cim@meusegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By the CIM clarinet class.

Free admission.

L’événement Spectacle Louisa Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-01-07 par OT SUD MEUSE