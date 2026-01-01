Spectacle Louisa Auditorium du CIM Bar-le-Duc

mercredi 14 janvier 2026.

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc Meuse

Mercredi 2026-01-14 16:00:00
2026-01-14

2026-01-14

Par la classe de clarinette du CIM.
Entrée gratuite.Tout public
Auditorium du CIM 8 Rue de l'Étoile Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 01 31  cim@meusegrandsud.fr

English :

By the CIM clarinet class.
Free admission.

