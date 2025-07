Spectacle: Louise et Thelma Le Poche Pornic

vendredi 18 juillet 2025.

Spectacle: Louise et Thelma

Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 20:30:00

fin : 2025-07-18 21:45:00

Date(s) :

2025-07-18

Louise & Thelma c’est l’histoire de deux femmes ordinaires aux destins extraordinaires. Leurs vies basculent lorsqu’elles se retrouvent recherchées par la police pour un délit/crime qu’elles ont commis, ensemble ou non. C’est le début d’une longue cavale…

Le public décide du crime commis, du lieu de départ et du lieu d’arrivée de la cavale ainsi que de la relation entre les deux femmes. Sont-elles sœurs, amies, meilleures ennemies, mère et fille, collègues ?

Ce spectacle c’est l’histoire d’une aventure folle pour échapper à la police, mais aussi une aventure intérieure qui métamorphose nos deux protagonistes, auront-elles envie de revenir à leur vies après cette cavale ?

Création originale de Méryl Magnet et Marion Guérin

Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

English :

Louise & Thelma is the story of two ordinary women with extraordinary destinies. Their lives are turned upside down when they find themselves wanted by the police for a crime they may or may not have committed together. It’s the start of a long run…

German :

Louise & Thelma ist die Geschichte von zwei gewöhnlichen Frauen mit außergewöhnlichen Schicksalen. Ihr Leben ändert sich, als sie von der Polizei wegen eines Vergehens/Verbrechens gesucht werden, das sie gemeinsam oder nicht gemeinsam begangen haben. Das ist der Beginn einer langen Flucht…

Italiano :

Louise & Thelma è la storia di due donne normali con un destino straordinario. Le loro vite vengono sconvolte quando si ritrovano ricercate dalla polizia per un crimine che potrebbero o meno aver commesso insieme. È l’inizio di una lunga corsa…

Espanol :

Louise & Thelma es la historia de dos mujeres corrientes con destinos extraordinarios. Sus vidas dan un vuelco cuando la policía las busca por un crimen que pueden o no haber cometido juntas. Es el comienzo de una larga carrera…

