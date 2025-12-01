Spectacle Loyale Salle André Ravache Le Pouliguen
Spectacle Loyale Salle André Ravache Le Pouliguen samedi 27 décembre 2025.
Spectacle Loyale
Salle André Ravache 8 place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 18:30:00
fin : 2025-12-27 19:30:00
Date(s) :
2025-12-27
Les plus grands clowns, les plus grandes histoires, drôles, émouvantes et attachantes. Célia Berthier Caroli vous ouvre en grand les portes du Cirque.
Spectacle à partir de 10 ans. .
Salle André Ravache 8 place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr
English :
L’événement Spectacle Loyale Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT44