Spectacle Loyale Salle André Ravache Le Pouliguen

Spectacle Loyale

Salle André Ravache 8 place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-12-27 18:30:00

fin : 2025-12-27 19:30:00

2025-12-27

Les plus grands clowns, les plus grandes histoires, drôles, émouvantes et attachantes. Célia Berthier Caroli vous ouvre en grand les portes du Cirque.

Spectacle à partir de 10 ans. .

Salle André Ravache 8 place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

