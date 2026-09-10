Spectacle : Lumière sauvage, Librairie Pagaille / Le 128bis, Sotteville-lès-Rouen

Informations pratiques

Spectacle : Lumière sauvage Dimanche 20 septembre, 15h00 Librairie Pagaille / Le 128bis Seine-Maritime

5€, dès 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Une performance immersive mêlant dessin en direct, projections, poésie, chants et récits. Inspirée par Rachel Carson, elle invite petits et grands à explorer les liens entre humains et vivant. À travers la figure des oiseaux, symboles fragiles de la biodiversité, le spectacle propose une expérience sensorielle et poétique pour éveiller les consciences écologiques et partager un moment d’émerveillement.

– Anne iia Ratsimba & Paatrice Marchand –

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

Librairie Pagaille / Le 128bis 128bis avenue des Martyrs de la Résistance, 76100 Rouen Sotteville-lès-Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/pagaille/evenements/dim-20-sept-15h-lumiere-sauvage-anne-iia-ratsimba-et-paatrice-marchand »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 69 07 55 70 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Une performance immersive mêlant dessin en direct, projections, poésie, chants et récits. Inspirée par Rachel Carson, elle invite petits et grands à explorer les liens entre humains et vivant. À la …

©Paatrice Marchand