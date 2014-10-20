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AGENDA · Saint-Genis-de-Saintonge

Spectacle Lumières en boite Médiathèque Saint-Genis-de-Saintonge

mardi 20 octobre 2026 · Médiathèque · Saint-Genis-de-Saintonge

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
6 route de Jonzac
Ville
17240 Saint-Genis-de-Saintonge
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Genis-de-Saintonge

Spectacle Lumières en boite

Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20

Date(s) :
2026-10-20

A la Médiathèque, spectacle Lumières en boite par l’Espace Mendès France de Poitiers
Mardi 20 octobre à 14h
  .

Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 85 53  mediatheque_stgenis@yahoo.fr

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English :

At the M%E9diath%E8que, the show Lumi%E8res en boite by the Espace Mend%E8s France in Poitiers
Tuesday, October 20, at 2:00 p.m.

L’événement Spectacle Lumières en boite Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-09-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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