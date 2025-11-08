Spectacle » Luna Llena » par la Cie à Trois Branches (72) Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin

Spectacle » Luna Llena » par la Cie à Trois Branches (72)

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Début : 2025-11-08 17:00:00

fin : 2025-11-08 17:25:00

2025-11-08

Spectacle musical violon alto et chants du monde / dès 1 an / durée 25 min / tarif 6€

Âge minimum conseillé 1 an… et jusqu’à 4 ans !

Dans le ciel, la Lune brille. Grâce à elle, tout le monde s’endort tranquillement. Tout le monde, sauf l’oiseau. Il trouve qu’il ne fait pas assez noir, que l’éclat de la Lune éclabousse trop la nuit.

Il la picore jusqu’à ce qu’elle ne soit plus qu’un fin rayon dans l’obscurité. Un croissant de lune qui ne laisse personne indifférent les singes le prennent pour une banane, le rat des champs y voit un berceau pour son bébé, la grenouille s’en fait une couronne…

Le Val’Rhonne, partenaire de la communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois pour son projet accueil d’artistes en résidence . .

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com

English :

Musical show: viola and world songs / from 1 year / duration: 25 min / price: 6?

German :

Musikalische Vorstellung: Violine und Gesänge aus aller Welt / ab 1 Jahr / Dauer: 25 Min. / Tarif: 6?

Italiano :

Spettacolo musicale: viola e canzoni del mondo / da 1 anno / durata: 25 min / prezzo: 6 €?

Espanol :

Espectáculo musical: viola y canciones del mundo / a partir de 1 año / duración: 25 min / precio: 6?

L’événement Spectacle » Luna Llena » par la Cie à Trois Branches (72) Moncé-en-Belin a été mis à jour le 2025-09-15 par CDT72