SPECTACLE LUNE ET ACCORDEON Montblanc mardi 21 octobre 2025.

Place du Château Vieux Montblanc Hérault

2025-10-21

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Festival Grands Zyeux Petites Zoreilles découvrez Lune et accordéon , un spectacle poétique et musical sur le sommeil et les rêves, dès 6 mois. Sur réservation.

Dans le cadre du festival Grands Zyeux Petites Zoreilles, venez assister au spectacle Lune et accordéon de la compagnie Théâtrale Francophone. Entre poésie, musique et tendresse, cette création aborde les difficultés d'endormissement des tout-petits à travers le rêve de Lune et son accordéon. Un moment doux et enchanteur, accessible dès 6 mois. Sur réservation.

Place du Château Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61

English:

Festival Grands Zyeux Petites Zoreilles: discover « Lune et accordéon », a poetic and musical show about sleep and dreams, from 6 months. Reservations required.

German:

Festival Grands Zyeux Petites Zoreilles: Entdecken Sie « Lune et accordéon », ein poetisches und musikalisches Schauspiel über den Schlaf und die Träume, ab 6 Monaten. Mit Reservierung.

Italiano:

Festival Grands Zyeux Petites Zoreilles: scoprite « Lune et accordéon », uno spettacolo poetico e musicale sul sonno e sui sogni, a partire dai 6 mesi. Prenotazione obbligatoria.

Espanol:

Festival Grands Zyeux Petites Zoreilles: descubra « Lune et accordéon », un espectáculo poético y musical sobre el sueño y los sueños, a partir de 6 meses. Reserva obligatoria.

