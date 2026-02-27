Spectacle Lune et Lautre Saint-Angel
Spectacle Lune et Lautre Saint-Angel lundi 16 mars 2026.
Spectacle Lune et Lautre
Lestrade Saint-Angel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : 2026-03-16
Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-16
Date(s) :
2026-03-16
Par la Cie Tancarville _ danse et musique
Lune est musicienne. Lautre est danseuse. Lune est calme et organisée. Lautre est intrépide et pleine d’entrain. Lune tient à son espace vital. Lautre au contraire cherche à tout prix le contact.
Ces personnages, aux caractères opposés, vont s’approcher, se découvrir, s’apprivoiser, chercher à s’accorder. La musique mène la danse, la danse joue de la musique et les percussions prennent corps dans ce duo déjanté qui nous enchante !
A partir de 5 ans _ gratuit
Dans le cadre du CTEAC Haute-Corrèze et du projet d’éducation artistique et culturelle danse, murmure et crie coordonné par Haute-Corrèze Communauté, avec les écoles de Mestes et Saint-Angel, soutenu par les communes de Mestes, Saint-Angel et Valiergues, les associations des écoles ainsi que la DRAC Nouvelle-Aquitaine, l’Académie de Limoges et le Département de la Corrèze. .
Lestrade Saint-Angel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 30 80 mbarreau@hautecorrezecommunaute.fr
