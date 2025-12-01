Spectacle Lutins, lutins par la Cie Les Doux sauvages Place Littré Avranches

Spectacle Lutins, lutins par la Cie Les Doux sauvages

Place Littré Hôtel de ville Avranches Manche

Début : 2025-12-28 10:30:00

fin : 2025-12-28 11:45:00

2025-12-28

Frémissements, frissons, soupirs… Ballon bulle qui flotte dans l’air… On attend… on attend, on attend ! Joyeusement. Chuchotements… Petit à petit Bonnets de lutins ou cimes de sapins ?! 1,2,3… puis 10 puis 24… on attend ! Une à une s’ouvrent les fenêtres, surgissent les nez, les oreilles, les têtes Acrobates pimpants, elfes élégants, Animaux coquins… Lutins-lutins ! Entre magie et malice, 24 lutins et créatures féériques font rimer attendre avec tendre .

De la petite enfance jusqu’à 5 ans. .

Place Littré Hôtel de ville Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40

