Spectacle Lutins, lutins par la Cie Les Doux sauvages Place Littré Avranches dimanche 28 décembre 2025.
Place Littré Hôtel de ville Avranches
Début : 2025-12-28 10:30:00
fin : 2025-12-28 11:45:00
2025-12-28
Frémissements, frissons, soupirs… Ballon bulle qui flotte dans l’air… On attend… on attend, on attend ! Joyeusement. Chuchotements… Petit à petit Bonnets de lutins ou cimes de sapins ?! 1,2,3… puis 10 puis 24… on attend ! Une à une s’ouvrent les fenêtres, surgissent les nez, les oreilles, les têtes Acrobates pimpants, elfes élégants, Animaux coquins… Lutins-lutins ! Entre magie et malice, 24 lutins et créatures féériques font rimer attendre avec tendre .
De la petite enfance jusqu’à 5 ans. .
50300 Manche Normandie
