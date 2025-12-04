Spectacle lyrique Librairie les Utopiques Agen

Spectacle lyrique

Natacha Brouat vous entraîne dans un univers mêlant opéra, poésie, musique et danse. Inspiré du lieu, son spectacle aérien fait résonner la nature et les émotions. Un moment suspendu avec cet “oiseau” des Pyrénées, de passage aux Utopiques. Spectacle au chapeau.

Librairie les Utopiques 22 rue Molinier Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 99 37 14

English : Spectacle lyrique

Natacha Brouat draws you into a world of opera, poetry, music and dance. Inspired by the place, her aerial show resonates with nature and emotions. A suspended moment with this Pyrenean ‘bird’, who is visiting Les Utopiques. Hat-trick show.

