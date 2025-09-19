SPECTACLE LYRIQUE Héroïnes 2 et le Super Vilain Méchant Le Logis de Linières Val-du-Maine

SPECTACLE LYRIQUE Héroïnes 2 et le Super Vilain Méchant Le Logis de Linières Val-du-Maine vendredi 19 septembre 2025.

SPECTACLE LYRIQUE Héroïnes 2 et le Super Vilain Méchant

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine Mayenne

Tarif : 12.5 – 12.5 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 19:30:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-21

Un hommage décalé et décapant aux grandes Héroines de l’Opéra…avec un grand vilain méchant!

Ce spectacle lyrique dépoussière les histoires des grands Opéras pour révéler ses figures féminines intemporelles! Le spectacle se distingue par son caractère participatif: tout au long de la représentation, le public est invité à prendre une part active, en accompagnant les récits narrés ou en montant sur scène pour des interractions surprenantes! Entre virtuosité lyrique, humour et émotions, ce spectacle immersif est conçu pour être accessible à tous!

Tout public, grands et petits Durée 1h30

Possibilité de diner avant à la Taverne sur réservation en ligne ou par téléphone

Offert 12 ans. Tarifs de 12.50 euros à 23 euros

Au menu un rôti de porc fondant, longuement rôti aux herbes, accompagné de ses pommes de terre dorées et de patates douces caramélisées.

Et pour finir en douceur… place au dessert !

Un gâteau à la banane fondant, relevé d’une touche exotique avec sa noix de coco!

Parce que chez nous, la convivialité se savoure aussi jusqu’au dernier morceau…

Tarif 19 euros hors boisson cuisine maison et produits frais

Possibilité de formule repas + spectacle

Informations et réservations administration@linieres.fr 06 68 08 24 92 .

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92 administration@linieres.fr

English :

An offbeat tribute to the great opera heroines?with a big, bad villain!

German :

Eine schräge und schrille Hommage an die großen Heldinnen der Oper mit einem großen, bösen Schurken!

Italiano :

Un omaggio anticonformista alle grandi eroine dell’opera lirica con un grande cattivo!

Espanol :

Un homenaje poco convencional a las grandes heroínas de la ópera… ¡con un gran villano!

L’événement SPECTACLE LYRIQUE Héroïnes 2 et le Super Vilain Méchant Val-du-Maine a été mis à jour le 2025-09-12 par SUD MAYENNE