Spectacle lyrique Liberté et révolution ABC Résidences Montignac-Lascaux

17h. spectacle lyrique sur le thème Liberté et Révolution. Beethoven, Cherubini, Verdi, Haendel mais aussi des chants libertaires et révolutionnaires. Participation libre

L’Académie musicale de Montignac-Lascaux donne un spectacle lyrique sur le thème Liberté et Révolution.

Retrouvé des airs de Beethoven, Cherubini, Verdi, Haendel mais aussi des chants libertaires et révolutionnaires.

Participation libre .

ABC Résidences 234 Lieu-dit Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 32 66 36 63

English :

5pm. Lyrical show on the theme of Freedom and Revolution. Beethoven, Cherubini, Verdi, Handel, but also libertarian and revolutionary songs. Free admission

German : Spectacle lyrique Liberté et révolution

17h. Lyrische Aufführung zum Thema Freiheit und Revolution. Beethoven, Cherubini, Verdi, Händel, aber auch libertäre und revolutionäre Lieder. Freie Teilnahme

Italiano :

ore 17. Spettacolo lirico sul tema della libertà e della rivoluzione. Beethoven, Cherubini, Verdi, Haendel e canzoni libertarie e rivoluzionarie. Ingresso libero

Espanol : Spectacle lyrique Liberté et révolution

17.00 h. Espectáculo lírico sobre el tema de la libertad y la revolución. Beethoven, Cherubini, Verdi, Haendel y canciones libertarias y revolucionarias. Entrada gratuita

