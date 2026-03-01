Spectacle lyrique Mimi Pinson rue du Colonel Cazal Sarreguemines
rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines Moselle
Gratuit
0
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 16:00:00
fin : 2026-03-15 17:00:00
2026-03-15
Par Philippe Barth, accompagné au piano par Mao Mayakawa.
La classe de chant lyrique du Conservatoire de Sarreguemines présente Chez Mimi Pinson , une opérette inspirée du Conservatoire Populaire Mimi Pinson de Gustave Charpentier. L’histoire d’amour se déroule au Paris du début du XXème siècle.Tout public
rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 05 26 secretariat.conservatoire@mairie-sarreguemines.fr
English :
By Philippe Barth, accompanied on piano by Mao Mayakawa.
The lyric singing class of the Sarreguemines Conservatoire presents Chez Mimi Pinson , an operetta inspired by Gustave Charpentier’s Conservatoire Populaire Mimi Pinson. The love story takes place in Paris at the beginning of the 20th century.
