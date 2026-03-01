Spectacle lyrique Mimi Pinson rue du Colonel Cazal Sarreguemines

Spectacle lyrique Mimi Pinson

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 16:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Par Philippe Barth, accompagné au piano par Mao Mayakawa.

La classe de chant lyrique du Conservatoire de Sarreguemines présente Chez Mimi Pinson , une opérette inspirée du Conservatoire Populaire Mimi Pinson de Gustave Charpentier. L’histoire d’amour se déroule au Paris du début du XXème siècle.Tout public

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 05 26 secretariat.conservatoire@mairie-sarreguemines.fr

