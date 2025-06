Spectacle « M de Molière » Anthé 10 juillet 2025 20:30

Lot-et-Garonne

Spectacle « M de Molière » Chateau de Sainte-Foy Anthé Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-10 20:30:00

fin : 2025-07-10

2025-07-10

Dans une grande proximité avec le comédien, les spectateurs assistent à une forme théâtrale inédite. Ils sont invités à piocher dans un jeu de cartes un thème écrit d’après des scènes ou répliques issues des œuvres de Molière que Jérôme Pouly interprète en connivence avec le public. L’ordre aléatoire des scènes interprétées rend chaque représentation unique. Dans l’esprit du théâtre de tréteaux cher à la compagnie avec Cœur & Panache, le spectacle est conçu pour être présenté dans tous types de lieux, extérieurs ou intérieurs. .

Chateau de Sainte-Foy

Anthé 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Spectacle « M de Molière »

Conceived, directed and performed by Jérôme Pouly, a former member of La Comédie-Française, with Günther Galbert, Boris Molinié and Julien Simon.

M de Molière is a joyful, interactive show.

In close proximity to the actor, the audience is treated to an original form of theater.

German :

Konzipiert, inszeniert und gespielt von Jérôme Pouly, ehemaliges Mitglied der Comédie-Française, zusammen mit Günther Galbert, Boris Molinié oder Julien Simon.

M de Molière ist eine interaktive und fröhliche Aufführung.

In großer Nähe zum Schauspieler erleben die Zuschauer eine völlig neue Theaterform.

Italiano :

Ideato, diretto e interpretato da Jérôme Pouly, ex membro de La Comédie-Française, insieme a Günther Galbert, Boris Molinié e Julien Simon.

M de Molière è uno spettacolo gioioso e interattivo.

Il pubblico si trova faccia a faccia con l’attore in una nuova forma di teatro.

Espanol :

Concebido, dirigido e interpretado por Jérôme Pouly, antiguo miembro de la Comédie-Française, junto con Günther Galbert, Boris Molinié y Julien Simon.

M de Molière es un espectáculo alegre e interactivo.

El público se encuentra cara a cara con el actor en una nueva forma de teatro.

