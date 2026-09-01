Spectacle Ma boite à couleurs Médiathèque Fontaines-d’Ozillac
mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque · Fontaines-d'Ozillac
Informations pratiques
Fontaines-d’Ozillac
Spectacle Ma boite à couleurs
Médiathèque 1 rue Saint Laurent Fontaines-d’Ozillac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 10:30:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
Ma boite à couleurs de la Compagnie Dakatchiz
Le mardi 13 octobre à 10h30
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Médiathèque 1 rue Saint Laurent Fontaines-d’Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 44 10 bibliotheque.fontainesdozillac17@mairie17.com
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English :
My Color Box from Dakatchiz
Tuesday, October 13, at 10:30 a.m.
L’événement Spectacle Ma boite à couleurs Fontaines-d’Ozillac a été mis à jour le 2026-09-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge