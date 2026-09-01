Spectacle Ma boite à couleurs Médiathèque Fontaines-d’Ozillac

Informations pratiques

Fontaines-d’Ozillac

Spectacle Ma boite à couleurs

Médiathèque 1 rue Saint Laurent Fontaines-d’Ozillac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 10:30:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

Ma boite à couleurs de la Compagnie Dakatchiz

Le mardi 13 octobre à 10h30

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Médiathèque 1 rue Saint Laurent Fontaines-d’Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 44 10 bibliotheque.fontainesdozillac17@mairie17.com

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English :

My Color Box from Dakatchiz

Tuesday, October 13, at 10:30 a.m.

L’événement Spectacle Ma boite à couleurs Fontaines-d’Ozillac a été mis à jour le 2026-09-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge