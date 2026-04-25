Spectacle Ma carapace se carapate Médiathèque la Tréfilerie La Couronne
Spectacle Ma carapace se carapate Médiathèque la Tréfilerie La Couronne mercredi 6 mai 2026.
La Couronne
Spectacle Ma carapace se carapate
Médiathèque la Tréfilerie 1 allée des sports La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Ma Carapace se carapate ! est un spectacle pour très jeune public qui aborde la question de la différence et la place de chacun·e dans une société.
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Médiathèque la Tréfilerie 1 allée des sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr
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English :
Ma Carapace se carapate is a show for very young audiences that tackles the question of difference and the place of each individual in society.
L’événement Spectacle Ma carapace se carapate La Couronne a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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