Spectacle Ma carapace se carapate Médiathèque la Tréfilerie La Couronne

La Couronne

Spectacle Ma carapace se carapate

Médiathèque la Tréfilerie 1 allée des sports La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Ma Carapace se carapate ! est un spectacle pour très jeune public qui aborde la question de la différence et la place de chacun·e dans une société.

.

Médiathèque la Tréfilerie 1 allée des sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ma Carapace se carapate is a show for very young audiences that tackles the question of difference and the place of each individual in society.

L’événement Spectacle Ma carapace se carapate La Couronne a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême