Spectacle Ma femme, la tienne, la nôtre à Niort Niort

Spectacle Ma femme, la tienne, la nôtre à Niort

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Après Le bal des couillons et Les couillons à paris , découvrez la nouvelle comédie d’Emmanuel Eberlé surréaliste, endiablée, avec des nerfs qui lâchent et des fils qui se touchent !

Elle s’appelle Nénuphar, elle est scénariste de téléréalité et pratique la rupture amoureuse par messagerie interposée…

Il s’appelle Clampin, il est psychiatre en milieu carcéral et reçoit un message qui ne lui était pas destiné…

Il s’appelle Horace, il sort de prison et ne reçoit pas ce message…

Bordélique ?…

Ce n’est que le début !

Tarif 28€ .

English : Spectacle Ma femme, la tienne, la nôtre à Niort

