Spectacle « Ma grand-mère avait des doigts de sorcière » Merville-Franceville-Plage

Spectacle « Ma grand-mère avait des doigts de sorcière » Merville-Franceville-Plage vendredi 31 octobre 2025.

Spectacle « Ma grand-mère avait des doigts de sorcière »

Salle polyvalente Merville-Franceville-Plage Calvados

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Catherine Pierloz se joue de ses souvenirs d’enfance. Elle retrouve le regard décalé des enfants sur un monde insaisissable, dangereux. Elle va puiser dans les réserves d’imaginations accumulées. Elle parle où la grand-mère s’est tue. Elle sait que les émerveillements ne sont pas sans effroi.

C’est l’histoire d’une grand-mère, effrayante et bienfaisante, grand-mère nourricière à qui l’on devait désobéissance pour passer le cap de l’enfance. Au début, il y a l’enfance. Au bout de l’enfance, la maison de la grand-mère. Dans l’ombre de la grand-mère, les portes interdites. Derrière les portes closes, les fascinants vols d’oies sauvages.

Réservation bibliothèque au Bord des Mots 02 31 24 27 70 .

Salle polyvalente Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 21 83

English : Spectacle « Ma grand-mère avait des doigts de sorcière »

Catherine Pierloz plays with her childhood memories. She rediscovers the offbeat way children look at an elusive, dangerous world. She draws on her accumulated reserves of imagination. She speaks where the grandmother was silent. She knows that wonder is not without fear.

German : Spectacle « Ma grand-mère avait des doigts de sorcière »

Catherine Pierloz spielt mit ihren Kindheitserinnerungen. Sie findet den unverstellten Blick der Kinder auf eine schwer fassbare, gefährliche Welt wieder. Sie schöpft aus den angesammelten Vorstellungsreserven. Sie spricht dort, wo die Großmutter geschwiegen hat. Sie weiß, dass das Staunen nicht ohne Schrecken ist.

Italiano :

Catherine Pierloz gioca con i suoi ricordi d’infanzia. Riscopre il modo anticonformista con cui i bambini guardano a un mondo sfuggente e pericoloso. Attinge alle riserve di immaginazione che ha accumulato. Parla dove la nonna taceva. Sa che la meraviglia non è priva di paura.

Espanol :

Catherine Pierloz juega con los recuerdos de su infancia. Redescubre la mirada insólita de los niños sobre un mundo esquivo y peligroso. Recurre a sus reservas acumuladas de imaginación. Habla donde la abuela callaba. Sabe que el asombro no está exento de miedo.

