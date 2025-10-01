SPECTACLE MA GRAND-MÈRE EST MYTHOLOGISTE Saint-Père-en-Retz
SPECTACLE MA GRAND-MÈRE EST MYTHOLOGISTE
2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Conte initiatique à la fois fantasque et réaliste. Une jeune femme vient voir sa grand-mère à l’hôpital. Cet établissement est compliqué tous les couloirs se ressemblent,
C’est un vrai labyrinthe, la jeune femme se perd. Elle ne souhaite qu’une seule chose, retrouver sa grand-mère… mais la quête ne sera pas facile.
Artistes Noémie Truffaut et Carmen Leroy
Dès 8 ans gratuit
Sur inscription au 02 40 21 78 27 ou sur place
Dans le cadre de Bibliothèques en fête .
2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 78 27 mediatheque@saintpereenretz.fr
