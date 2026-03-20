Informations pratiques

Eguisheim

Spectacle : Ma guitare à tiroir

13 Rue des 3 Châteaux Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-23 10:30:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Ma Guitare à Tiroirs est un spectacle musical, joyeux et interactif, spécialement imaginé pour les jeunes enfants jusqu’à 7-8 ans environ.

Un vrai moment de complicité à partager en famille, où les enfants ne sont pas seulement spectateurs : ils chantent, bougent et vivent le spectacle avec Rémi !

Et si une guitare pouvait cacher mille trésors ? Sur scène, une immense guitare s’illumine, parle et chante avec Rémi et les enfants ! Ensemble, ils partent pour un joyeux voyage au Pays des Comptines…

On chante les comptines préférées des enfants, on bouge, on mime et on participe, on découvre de nouvelles chansons… Et surtout… on ouvre les tiroirs de cette drôle de guitare pleine de surprises !

Ma Guitare à Tiroirs est un spectacle musical, joyeux et interactif, spécialement imaginé pour les jeunes enfants jusqu’à 7-8 ans environ. Un vrai moment de complicité à partager en famille, où les enfants ne sont pas seulement spectateurs : ils chantent, bougent et vivent le spectacle avec Rémi !

Chanteur pour les enfants depuis 35 ans, Rémi est devenu une référence de la chanson pour les tout-petits, avec 1 disque de platine et 2 disques d’or. .

13 Rue des 3 Châteaux Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est

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English :

« My Guitar %E0 Drawers » is a joyful, interactive musical show designed especially for young children up to about 7–8 years old.

It’s a truly special moment of togetherness to share as a family, where children aren’t just spectators—they sing, move, and experience the show alongside Rémy!

L’événement Spectacle : Ma guitare à tiroir Eguisheim a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach