Spectacle Ma mémoire est un glaçon Foyer Cinéma Byans-sur-Doubs

Foyer Cinéma 7 route d’Oselle Byans-sur-Doubs Doubs
Début : 2025-11-07 19:00:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Ouverture de résidence présentation d’un extrait du spectacle, suivi d’un échange avec les artistes et d’un pot convivial. Entrée libre, tout public dès 7 ans.
Ma mémoire est un glaçon raconte l’histoire de Zola, 9 ans, qui vit aux côtés de sa grand-mère, Yaya, dont la mémoire commence à fondre… Comment garder vivante la mémoire de ceux qu’on aime ? .
Foyer Cinéma 7 route d’Oselle Byans-sur-Doubs 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr
