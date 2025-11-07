Spectacle Ma mémoire est un glaçon Foyer Cinéma Byans-sur-Doubs

Spectacle Ma mémoire est un glaçon

Foyer Cinéma 7 route d’Oselle Byans-sur-Doubs Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Ouverture de résidence présentation d’un extrait du spectacle, suivi d’un échange avec les artistes et d’un pot convivial. Entrée libre, tout public dès 7 ans.

Ma mémoire est un glaçon raconte l’histoire de Zola, 9 ans, qui vit aux côtés de sa grand-mère, Yaya, dont la mémoire commence à fondre… Comment garder vivante la mémoire de ceux qu’on aime ? .

Foyer Cinéma 7 route d’Oselle Byans-sur-Doubs 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr

English : Spectacle Ma mémoire est un glaçon

German : Spectacle Ma mémoire est un glaçon

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Ma mémoire est un glaçon Byans-sur-Doubs a été mis à jour le 2025-10-28 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON