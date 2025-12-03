Spectacle Ma mémoire est un glaçon (sortie de résidence) Lab71 Dompierre-les-Ormes

Spectacle Ma mémoire est un glaçon (sortie de résidence)

Le Lab71, en partenariat avec la direction de la lecture publique et de l’action culturelle, vous propose d’assister gratuitement à la présentation d’un extrait du spectacle Ma mémoire est un glaçon , à l’occasion d’une sortie de résidence du Collectif Les Immergé·es.

Zola a 9 ans. Elle vit avec ses parents et Yaya, sa grand-mère. Depuis quelque temps, Yaya oublie des choses. De petits trous de mémoire qui grandissent, jusqu’à lui faire perdre pied dans le temps et les souvenirs. Pour comprendre, Zola plonge dans son imagination et fabrique un monde à part — un laboratoire poétique où elle explore la mémoire, ses mécanismes et ses failles.

Entre théâtre d’acteurs, musique live et univers visuel délicat, Ma mémoire est un glaçon aborde avec douceur la maladie d’Alzheimer et interroge notre rapport à la mémoire, individuelle et collective.

C’est une histoire lumineuse sur la transmission, la perte et la résilience, racontée à hauteur d’enfant mais qui touche toutes les générations.

Infos pratiques

– Public tout public à partir de 7 ans

– Durée 30 mn + 15 mn d’échange avec les artistes

– Ouverture des portes à 14h.

– Début du spectacle à 14h30. .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

