Spectacle ‘Ma mère la lune’ CSC Kergomard Verdun

Spectacle ‘Ma mère la lune’

CSC Kergomard 9 Rue Jean Paché Verdun Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 11:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

2026-03-14

Porté par Élodie de Bosmelet, Ma mère la lune de Magali Mougel explore la quête d’identité dans un monologue d’une grande intensité.

Prix tout doux avec la Carte Voilà !Tout public

CSC Kergomard 9 Rue Jean Paché Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 67 67

English :

Starring Élodie de Bosmelet, Magali Mougel?s Ma mère la lune explores the quest for identity in a monologue of great intensity.

Low price with Carte Voilà!

