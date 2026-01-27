Spectacle Ma [non] violence ordinaire Aubigny-sur-Nère

Spectacle Ma [non] violence ordinaire

Atomic Cinéma Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 09:00:00

fin : 2026-01-28 12:00:00

Date(s) :

2026-01-27 2026-01-28

Ma [non] violence ordinaire est un spectacle solo d’Erika Leclerc-Marceau, mêlant humour et émotion, qui questionne avec justesse nos réactions du quotidien et nos façons d’entrer en relation. Un moment sensible et lucide pour réfléchir, rire et cultiver une communication plus apaisée en famille.

Drôle, touchant et profondément humain, Ma [non] violence ordinaire nous tend un miroir sans jugement. À travers un solo sincère et percutant, Erika Leclerc-Marceau explore nos petites explosions intérieures, nos maladresses relationnelles et cette violence ordinaire qui s’invite parfois dans le quotidien, souvent malgré nous.

Inscription recommandée en scannant le QR Code sur l’affiche ou à responsable.kcc@gmail.com

En complément

Atelier théâtre forum pour les parents mercredi 28 janvier de 9h à 12h à la crèche Kilts et Culottes Courtes Allée du printemps 18700 Aubigny-sur-Nère .

Atomic Cinéma Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire responsable.kcc@gmail.com

English :

Ma [non] violence ordinaire is a one-woman show by Erika Leclerc-Marceau, a blend of humor and emotion that aptly questions our everyday reactions and ways of relating to one another. A sensitive and lucid moment to reflect, laugh and cultivate calmer family communication.

