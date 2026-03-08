Spectacle Ma part d’ombre Espace Culturel La Tréfilerie La Couronne

Spectacle Ma part d’ombre

Espace Culturel La Tréfilerie 1 allée des Sports La Couronne Charente

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Dans le cadre du Mois de l’Égalité, venez assister au spectacle Ma Part d’Ombre , un solo captivant où Sofiane Chalal fait de son corps l’outil de son art. À la fois allié et ennemi, hors norme, il défie les codes de la danse et les lois de la physique.

Espace Culturel La Tréfilerie 1 allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr

English :

As part of Equality Month, come and see Ma Part d’Ombre , a captivating solo in which Sofiane Chalal makes his body the tool of his art. Both ally and enemy, he defies the codes of dance and the laws of physics.

