Spectacle ma part d’ombre Thann

Spectacle ma part d’ombre
51 rue Kléber Thann Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13 20:50:00
2026-03-13
Un solo de danse et de théâtre où Sofiane Chalal explore le corps comme allié et ennemi. ma part d’ombre interroge perception de soi, regard des autres et tension entre puissance et vulnérabilité. .
+33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr
English :
A solo by Sofiane Chalal in which the body questions power, vulnerability and self-perception in ma part d?ombre.
German :
Ein Solo von Sofiane Chalal, in dem der Körper in ma part d’ombre Macht, Verletzlichkeit und Selbstwahrnehmung hinterfragt.
Italiano :
Un assolo di Sofiane Chalal in cui il corpo si interroga sul potere, la vulnerabilità e la percezione di sé in ma part d’ombre.
Espanol :
Un solo de Sofiane Chalal en el que el cuerpo cuestiona el poder, la vulnerabilidad y la autopercepción en ma part d’ombre.
