Spectacle : Ma République et moi MAIF Social Club Paris

Issam nous invite chez sa mère. Le thé et les gâteaux sont prêts.

Issam nous parle de leur vie. Il est comédien, aime Molière, le foot et supporte la France et le Maroc.

Sa mère est cuisinière dans un hôpital et paie ses impôts. Elle a tout donné à ses enfants et ne demande rien à personne.

Mais d’autres lui demandent des comptes, d’autres veulent lui dire comment vivre et personne ne lui demande son avis.

Mais, pour une fois, sa mère va parler.

Avec lucidité, humour et tendresse, le comédien dessine le portrait sensible de sa mère et donne enfin la parole à cette femme trop longtemps réduite au silence, lui offrant la possibilité d’une réparation.

Un spectacle tendre et drôle pour parler des relations entre parents et enfants et de la place de chacun au sein de la société.

Du mercredi 13 mai 2026 au samedi 16 mai 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T01:59:59+02:00

Date(s) :

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/ma-republique-et-moi/



Afficher la carte du lieu MAIF Social Club et trouvez le meilleur itinéraire

