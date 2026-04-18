Spectacle Ma vallée, un truc de fou !

Espace Culturel du Brionnais Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Bienvenue à la 3ème édition du Chauffailles Food Festival !

Il est de retour à Chauffailles… et pas avec n’importe quel spectacle !

>Ladji Diallo revient chez nous pour l’avant-première du Food Festival avec son nouveau spectacle Ma vallée, un truc de fou

Après avoir marqué les esprits, Ladji reprend la route de Chauffailles pour partager une nouvelle histoire, toujours aussi drôle, touchante et engagée.

Ce festival, c’est une ode à la richesse humaine. C’est un événement qui célèbre la diversité sous toutes ses formes, la transmission culturelle, la création de liens, le plaisir d’être ensemble autour de ce que nous avons tous en commun manger, rire, écouter, danser, découvrir.

Nous souhaitons faire de cette 2ème édition un moment fort pour Chauffailles et ses environs, un rendez-vous attendu chaque année où l’on se retrouve, où l’on apprend, et où l’on s’émerveille.

Venez avec votre curiosité, votre bonne humeur et votre appétit de découverte. Que vous soyez amateur de cuisine, passionné de cultures du monde ou simplement en quête d’un moment chaleureux, vous êtes les bienvenus.

Réservez vos places dès maintenant et rejoignez-nous pour vivre ensemble un festival unique, à la croisée des cultures et des émotions. .

Espace Culturel du Brionnais Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 51 90 67 acmc71@outlook.fr

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English : Spectacle Ma vallée, un truc de fou !

L’événement Spectacle Ma vallée, un truc de fou ! Chauffailles a été mis à jour le 2026-03-19 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais