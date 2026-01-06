Spectacle Macarena Laju Bourgain & Théophyle DCX 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Spectacle Macarena Laju Bourgain & Théophyle DCX

Jeudi 5 février 2026 de 19h à 20h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 19:00:00

fin : 2026-02-05 20:00:00

Date(s) :

2026-02-05

Théophylle Dcx et Laju Bourgain font duo pour la première fois et proposent d’explorer le phénomène chorégraphique de la Macarena, popularisée en 1996.

Celle qui essaye de devenir universelle et de dépasser les frontières sociales et culturelles, devient ici un rituel collectif. Leur performance détourne, transforme et épuise les pas originaux pour questionner la mémoire corporelle et les émotions attachées à ces gestes standardisés. En répétant ces synchronisations, ils révèlent des liens qui traversent leurs corps. Cette expérimentation chorégraphique et politique fait de la Macarena un matériau de réflexion sur le langage, les affects et les narrations qui nous lient.

Théophylle Dcx et Laju Bourgain tissent ensemble une esthétique de survivance joyeuse entre rage politique et célébration, ils inventent des rituels où l’effondrement du monde permet au moins de réinventer les liens d’amitié. Leurs performances sont refuge et arme, sanctuaire et barricade. .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 17 75 reservation@3bisf.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Théophylle Dcx and Laju Bourgain team up for the first time to explore the choreographic phenomenon of the Macarena, popularized in 1996.

L’événement Spectacle Macarena Laju Bourgain & Théophyle DCX Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence