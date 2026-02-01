SPECTACLE MACHADO DORT À COLLIOURE

Rue Jules Michelet Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 19:00:00

fin : 2026-02-23 20:00:00

Date(s) :

2026-02-23

L’association Trésors de la Musique présente Machado dort à Collioure , un spectacle-conférence en hommage au poète Antonio Machado. Texte et chant sont assurés par Didier Verdeille, la conférence par Alexandre Dafflon, le piano par Clarisse Varilh, la danse par Paola Maureso, accompagnés par l’ensemble vocal JazzCot.

.

Rue Jules Michelet Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 65 96 jean-yves.marinaro@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Trésors de la Musique association presents Machado dort à Collioure , a lecture-show in tribute to the poet Antonio Machado. Text and vocals by Didier Verdeille, lecture by Alexandre Dafflon, piano by Clarisse Varilh, dance by Paola Maureso, accompanied by the JazzCot vocal ensemble.

L’événement SPECTACLE MACHADO DORT À COLLIOURE Collioure a été mis à jour le 2026-02-17 par OT DE COLLIOURE